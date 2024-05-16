وزير خارجية البحرين: نعتز بترؤس القمة العربية واستضافتها بأراضى المملكة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 07:33 مساءً - قال وزير الخارجية البحرينى عبد اللطيف الزيانى إن مملكة البحرين تعتز بترؤسها لاعمال القمة العربية للمرة الثانية، واستضافتها على ارضها للمرة الأولى.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الأخوية سادت القمة العربية، التى عكست رغبة القادة العرب بتعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية.

وأضاف أن القادة العرب بحثوا مستجدات الأوضاع الدولية والإقليمية مع إبراز الحاجة الملحة لتعزيز المواقف المشتركة للحفاظ على الاستقرار الاقليمى والسلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى إدانة كافة الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.