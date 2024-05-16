أبو الغيط: إقامة مؤتمر دولى للسلام وارد.. و"قمة القاهرة" خير دليل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 07:33 مساءً - قال الآمين العآم لجامعة الدول العربية أحمد آبو الغيط إن فرص إقامة مؤتمر دولى للسلام واردة للغاية، خاصة أن هناك توجه أسباني أوروبى للدفع بهذا الاتجاه.

وأشار أبو الغيط، في مؤتمر صحفي بالبحرين، إلى قمة القاهرة للسلام والتي جاءت بعد اقل من أسبوعين من بدء العدوان، موضحا انه كانت هناك استجابة كبيرة للغاية فى هذا الاطار من قبل المجتمع الدولى وهو ما يعكس ان القبول الدولي للفكرة وارد للغاية

وأضاف أنه يرى مثل هذا المؤتمر الدولي يحتاج إلى وقف إطلاق النار، موضحا ان الأمر يبقى مسألة وقت وأن الدولة الفلسطينية هي الأخرى تبقى مسألة وقت، موضحا انها سوف تتجسد في زمن قريب