الأمين العام لجامعة الدول: الحديث عن نشر قوات عربية فى غزة مبنى على افتراضات لم تتحقق بعد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 07:33 مساءً - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الحديث عن إرسال قوات حفظ سلام عربية في قطاع غزة هو مرتبط بالتقارير الامريكية فقط.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي بالبحرين، أن هذه التقارير تفترض تدمير الفصائل الفلسطينية تماما، وبالتالي تبقى الحاجة إلى وجود قوات عربية، بينما يبقى الأمر كله عبارة عن افتراضات.

وأضاف أن صحف امريكية تناولت فشل إسرائيل في القضاء على حماس، وبالتالي فمثل هذا الحديث عن نشر قوات بالقطاع يعتمد على طرح افتراضات لم تتحقق.