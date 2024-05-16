نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يثمن كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية بمملكة البحرين اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ثمَّن وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أمام القمة العربية المنعقدة بمملكة البحرين اليوم 16 مايو 2024م، مؤكدًا أنها كلمة قائد شجاع وحكيم، وتستحق كل التقدير، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيها أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلًا وقولًا برفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسريًا أو من خلال خلق الظروف التي تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها.

كما أكد أن ثقة جميع شعوب العالم في عدالة النظام الدولي تتعرض لاختبار لا مثيل له وأن تبعات ذلك ستكون كبيرة على السلم والأمن والاستقرار فالعدل لا يجب أن يتجزأ وحياة أبناء الشعب الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة أي شعب آخر.

ووجه وزير الأوقاف كل التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سواء لكلمته العظيمة في القمة العربية بالبحرين أم لجهود ه العظيمة في الحفاظ على أمننا القومي ودعم حقوق أشقائنا الفلسطينيين.