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الأوقاف تعلن افتتاح 12 مسجدا غدا الجمعة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن افتتاح 12 مسجدا غدا الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن افتتاح 12  مسجدًا غدًا الجمعة 17 / 5 / 2024م، وذلك في إطار خطة الوزارة  لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى  وسيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 12 ) مسجدًا، منها ( 7 ) مساجد إحلالًا وتجديدًا، و( 5 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 973 ) مسجدًا منها ( 757 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 216 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 17 / 5 / 2024م عدد (11995) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و(363) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسيوط

1. مسجد الدلاوات – الشامية – ساحل سليم

مديرية أوقاف البحيرة

2. مسجد الرحمة – قرية ششت الأنعام – مركز إيتاي البارود

3. مسجد الرحمة – عزبة حبيب – نديبة – مركز دمنهور

مديرية أوقاف المنيا

4. مسجد الحول – عزبة الحول – قرية صفانية – العدوة

5. مسجد الرحمن – عزبة مهني – مركز المنيا

6. مسجد الرحمن – قرية بان العلم – العدوة

مديرية أوقاف قنا

7. مسجد الدرب الجديد – بالدرب - نجع حمادي

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف دمياط

1. مسجد 77 – رأس البر

مديرية أوقاف البحيرة

2. مسجد العسجي – قرية الملقة – مركز كفر الدوار

مديرية أوقاف المنيا

3. مسجد آل عويضة – ماقوسة - المنيا

مديرية أوقاف القليوبية

4. المسجد الشرقي – شلقان – القناطر الخيرية

مديرية أوقاف بني سويف

5. مسجد الوحدة المحلية - ببا

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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