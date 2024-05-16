بعثة الأهلى تصل ملعب رادس لخوض أول مران استعداداً للترجي في نهائي أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 08:30 مساءً - وصل فريق الأهلي منذ قليل الملعب الفرعي لإستاد حمادي العقربي بـ رادس لخوض أول مران في تونس استعداداً لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي حالياً أول مران في تونس استعداداً للمباراة المرتقبة أمام الترجي المقرر لها العاشرة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة.

وتضم بعثة الأهلي في تونس 23 لاعباً ، هم :محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - محمد هاني - أكرم توفيق - كريم فؤاد - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - على معلول - كريم الدبيس - مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - كريم وليد - أليو ديانج - رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - وسام أبوعلي وأنتوني موديست.

فيما شهدت القائمة غياب كلاً ، من عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وحمزة علاء للإصابة وطاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح لأسباب فنية.