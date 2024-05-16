محمد أشرف روقا: الزمالك جاهز بنسبة 100 % للتتويج باللقب أمام نهضة بركان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 08:30 مساءً - أكد محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الزمالك على جاهزية الأبيض لمواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي .

وقال روقا في تصريحات على هامش الأنشطة الإعلامية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" للمباراة النهائية لكأس الكونفدرالية : "جاهزون بنسبة 100% للمباراة ونتسلح بعاملي الأرض والجمهور التي ستؤازر الفريق في اللقاء ".

وتابع: "سنلعب بالضغط المبكر على المنافس من أول دقيقة حتى أخر دقيقة من المباراة، ولن نقبل أن يأتي أي منافس مع كامل احترامنا له ويحصد اللقب على أرضنا".

واختتم لاعب الوسط قائلاً : "كل اللاعبين لا يحتاجون لنصيحة، هم يعرفون جيدا قيمة المباراة وأهميتها، هذه أخر مباراة في البطولة وسنيذل قصارى جهدنا من أجل حصد اللقب وإسعاد الجماهير".

يذكر أن الزمالك كان قد خسر لقاء الذهاب بالمغرب 1-2.