أبو الغيط للقاهرة الإخبارية: "الدولة الفلسطينية مسألة وقت قريب"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 08:30 مساءً - قال السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنّ المسار السياسى للوصول إلى الدولة الفلسطينية يقوم على مؤتمر دولى تجتمع فيه كل الأطراف وتتحدث بمواقفها.

وأضاف أبو الغيط، ردا على الإعلامية أمل الحناوى موفدة قناة القاهرة الإخبارية، فى مؤتمر صحفى نقلته القناة على الهواء: "مجلس الأمن مطالب بإطلاق هذه العملية، وهذا يتطلب اقتناع الدول الخمسة دائمة عضوية، ولكن إذا فشل مجلس الأمن مثلما يحدث حاليا، فقد يتم اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإطلاق فكرة المؤتمر الدولى".

وتابع: "البحرين تحدثت عن استضافة المؤتمر، وكذلك إسبانيا، ومن ثم، فإننا عندما نصل إلى هذه المرحلة وهذه اللحظة من الممكن جدا أن يكون هناك استضافة عربية أوروبية للمؤتمر، وهذه ليست ببدعة، ففى عملية مدريد عام 1991 عُقدت سلسلة مؤتمرات تبنتها دول العواصم المختلفة".

وأكد، أنّ فكرة المؤتمر الدولي واردة للغاية وقابلة للتنفيذ، مشيرًا إلى أنه يعتقد أنها مسألة وقت: "القضية الفلسطينية نفسها مسألة وقت قريب".