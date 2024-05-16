نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمديد فترة تسليم طلبات وظائف القطار الكهربائي الخفيف حتى 23-5-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن الهيئة القومية للأنفاق اليوم الخميس عن تمديد فترة تسليم الطلبات المتعلقة بوظائف القطار الكهربائي الخفيف حتى يوم 23 مايو 2024.

تم اتخاذ هذا القرار لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المتقدمين، نظرًا لوجود إجازات رسمية خلال فترة تسليم الطلبات.

وكانت الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، قد أعلنت سابقًا عن توفر فرص عمل في القطار الكهربائي الخفيف LRT من خلال التقدم للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

وتشمل الوظائف المتاحة فنيين في مجالات صيانة المعدات والنظم والتحكم، مثل الميكانيكا، والوحدات المتحركة، والكهرباء، والإشارات، والاتصالات. يشترط للمتقدمين أن يكون لديهم خبرة أو معرفة مماثلة في إحدى هذه المجالات، أو خبرة في صيانة وإدارة معدات السكك الحديدية.

مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) هو مشروع جديد يربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان. ويتم تنفيذ المشروع بواسطة وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، بالتعاون مع تحالف شركتي كريك افيك إنترناشيونال (CREC-AVIC INTL Consortium)، والذي يتولى إنشاء وتركيب وصيانة المعدات الكهروميكانيكية والوحدات المتحركة.

للتقدم لوظائف القطار الكهربائي، يجب على المتقدمين تقديم المستندات التالية:

صورة من الخدمة العسكرية (إذا كانت مطلوبة)، دليل على الدورات التدريبية التي تمت، صورة شهادة الميلاد، صورة البطاقة الشخصية، صورة للمؤهلات العلمية والشهادات الأخرى التي يحملها المتقدم، وصورتين شخصيتين.

بهذا التمديد، يتاح للراغبين في التقدم لوظائف القطار الكهربائي الخفيف فرصة إضافية لتقديم طلباتهم والاستفادة من هذه الفرصة المهمة في مجال النقل العذلك يعتمد على التطورات الأخيرة في مصر، وقد لا يكون لدي معلومات محدثة حولها. يُنصح بالاطلاع على مواقع الأخبار الموثوقة أو الاتصال بالجهات المعنية للحصول على معلومات محدثة حول تمديد فترة تسليم طلبات وظائف القطار الكهربائي الخفيف في مصر.