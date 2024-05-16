نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد الجوية تحذر من موجة حارة غدًا الجمعة 17 مايو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس غدًا الجمعة 17 مايو 2024، متوقعةً موجة حارة إلى شديدة الحرارة على معظم المناطق.

تفاصيل حالة الطقس غدًا

أشارت الهيئة عبر صفحتها على موقع «فيس بوك» إلى أن الطقس غدًا سيشهد اضطرابًا في الملاحة البحرية على خليج السويس، خليج العقبة، والبحر الأحمر، مع سرعة رياح تتراوح بين 40 و60 كم/س، وارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر.

ستكون الأجواء نهارًا حارة على أغلب الأنحاء، وشديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما تكون معتدلة ليلًا على معظم المناطق.

تأثيرات الطقس

نوهت الأرصاد إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس سيزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة. كما ستنشط الرياح على معظم الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في المناطق المكشوفة من جنوب سيناء، شمال الصعيد، والصحراء الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة

- القاهرة والوجه البحري:

- العظمى: 35 درجة مئوية

- الصغرى: 21 درجة مئوية

- السواحل الشمالية:

- العظمى: 34 درجة مئوية

- الصغرى: 20 درجة مئوية

- جنوب سيناء:

- العظمى: 36 درجة مئوية

- الصغرى: 25 درجة مئوية

- شمال الصعيد:

- العظمى: 38 درجة مئوية

- الصغرى: 22 درجة مئوية

- جنوب الصعيد:

- العظمى: 41 درجة مئوية

- الصغرى: 25 درجة مئوية

التوصيات

تدعو الهيئة المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وضرورة الاهتمام بتهوية الأماكن المغلقة بشكل جيد.