الأرصاد”: الموجة الحارة تستمر أسبوع والحرارة ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 09:31 مساءً - كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل صادمة عن الموجة الحارة التي تضرب البلاد الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الموجة الحارة تبدأ اليوم الخميس، على أنحاء الجمهورية.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، إن الموجة الحارة ستبدأ اليوم وتستمر لمدة أسبوع، ومن الوارد أن تزيد عن الأسبوع، موضحًة أن الموجة الحالية هي موجة حارة طويلة بأعلى من المعدلات الطبيعية لها في هذا العام.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، أكدت أن اليوم العظمى على القاهرة 32 درجة مئوية، وغدا ستصل إلى 35 درجة مئوية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل كله تتجاوز الـ37 درجة مئوية، في حين تصل درجات الحرارة المحسوسة إلى أكثر من 40 درجة مئوية.

ونصحت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، وتناول السوائل بكثرة، وارتداء غطاء فوق الرأس، نافية عودة الأجواء الباردة مرة أخرى ليلا، مرددة: "فترات الليل ستختفي منها البرودة، ونظرا لكوننا في النصف الثاني من فصل الربيع، وبالتالي نستطيع أن نودع شعور البرودة تماما".