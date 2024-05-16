متحدث وزارة التعليم: حريصون على مراعاة الفروق الزمنية بين المادة والأخرى للمراجعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 09:32 مساءً - قال شادى زلطة المتحدث باسم التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن امتحانات الثانوية العامة نسخة طبق الأصل من الامتحانات السنة الماضية، مضيفا أن وزير التربية والتعليم حريص على مراعة الفروق الزمنية بين المادة والأخرى فى الجدول ليأخذ الطالب المراجعة بوقت كاف، مؤكدا أننا نثمن جهود البرنامج على المراجعة النهائية للثانوية العامة والتى لاقت نجاح كبير جدا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق عبر برنامجه مصر تستطيع المذاع على قناة دى إم سي، أن الطالب قبل بداية الحل لابد من كتابة البيانات بالكامل واضحة وصحيحة، لافتا إلى أنه تم رصد عدد من الطلاب لم تكتب البيانات بالكامل، ولكن حرصين على الطلاب كتابة البيانات حتى لا يتسبب لهم مشكلة فى التصحيح.

وتابع أن الطالب يحصل على نموذج مختلف فى كل امتحان، ولكن الاختلاف فى النماذج يختلف فى الترتيب فقط، مؤكدا أن على الطالب عدم التوتر في اختيار النموذج لانهم ليسوا مختلفين، مضيفا أن أسئلة البابل شيت يتم تصحيحها إلكترونيا ولابد أن يقوم الطالب بتظليل الإجابة بشكل كامل.