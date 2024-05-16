جابر القرموطي يجري جولة داخل المدينة الطبية بمستشفى معهد ناصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 09:32 مساءً - أجرى الاعلامي جابر القرموطي، جولة داخل المدينة الطبية المتكاملة بمستشفى معهد ناصر، في حلقة خاصة ببرنامج "مانشيت"، المذاع على قناة سي بي سي، واستعرض أعمال تطوير وتحويل مستشفى معهد ناصر إلى مدينة طبية عالمية متكاملة.

وتفقد جابر القرموطي بكاميرا "مانشيت" أروقة المدينة الطبية مع مرور 37 عاما على انشاء مستشفى معهد ناصر الأكبر من نوعه في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة، حيث تعد مدينة ناصر الطبية صرح علمي متكامل يقدم خدماته للمصريين.

كما تجول القرموطي داخل أروقة وأقسام المدينة الطبية المتكاملة بمستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، وتفاعل مع إحدى ورش العمل في الانعاش لقلبي الرئوي للتمريض، واستعراض جهود الدولة في تحويل مستشفى معهد نصر لأول وأكبر مدينة طبية في الشرق الاوسط.