أنتهاء المران الأول للأهلي استعدادا للترجى فى ذهاب نهائى أفريقيا.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 09:32 مساءً - خاض فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، الخميس، أول مران له بتونس استعداداً لمواجهة الترجي المقرر لها العاشرة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الأهلي مران اليوم بمحاضرة فنية من مارسيل كولر المدير الفني، ثم خاض اللاعبون فقرات بدنية وفنية بجانب فقرة لحراس المرمى تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى.

وتضم بعثة الأهلي في تونس 23 لاعباً هم: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - محمد هاني - أكرم توفيق - كريم فؤاد - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - على معلول - كريم الدبيس - مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - كريم وليد - أليو ديانج - رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - وسام أبوعلي وأنتوني موديست.

فيما شهدت القائمة غياب كل من عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وحمزة علاء للإصابة وطاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح لأسباب فنية.