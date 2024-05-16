نتيجة الصف الرابع الابتدائى الترم الثانى.. موعد وطريقة الحصول عليها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 09:32 مساءً - يتساءل أولياء أمور تلاميذ الصف الرابع الابتدائي بمحافظة الجيزة، عن موعد ظهور نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، وكيفية الاستعلام عنها، وذلك بعد أن اختتموا امتحاناتهم الأربعاء الماضي الموافق 15 مايو 2024.

ووفقًا للخريطة الزمنية للامتحانات، أدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي بالجيزة، يوم الأربعاء 8/5/2024 امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية، ويوم السبت 11/5/2024 امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية، ويوم الإثنين 13/5/2024 امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.

واختتم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي بالمحافظة امتحاناتهم بالفصل الدراسي الثاني، الأربعاء الماضي الموافق 15/5/2024، بأداء امتحان مادتي الرياضيات وICT، وذلك بنسبة حضور بلغت 98٪.

وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تابعت جميع غرف العمليات بالإدارات التعليمية للوقوف على أية مشكلات أو معوقات قد تواجه العملية الامتحانية لسرعة حلها وكذلك متابعة المنصة الإلكترونية، مشيدًا بحسن سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة لراحة الطلاب وحسن تنظيمهم.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بمراعاة الدقة فى التصحيح ووضع الدرجات؛ حرصًا على مصلحة الطلاب، منوهًا إلى ضرورة الانتهاء من التصحيح فى الوقت المحدد، وضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الكنترول من قبل مدير عام الإدارة ووكيل الإدارة.

وعن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي، من المقرر أن تعلنها مديرية التربية والتعليم بالجيزة خلال الأيام القادمة في كشوف واضحة داخل المدارس بشكل موحد على مستوى المحافظة، للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور، وذلك بعد انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني وأعمال التصحيح لجميع طلاب صفوف النقل، إذ يواصل طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي أداء امتحاناتهم بالفصل الدراسي الثاني.

ويتم التعبير عن نتيجة تلاميذ الصف الرابع الابتدائي في صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه، إذ أن اللون الأزرق يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة من 85 إلى 100، واللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة من 65 لأقل من 85 واللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم من 5 لأقل من 65 ، واللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم 1 لأقل من 50.

يُذكر أن امتحانات شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى ( عام - لغات ) بمحافظة الجيزة، للفصل الدراسى الثانى – الدور الأول "آخر العام" للعام الدراسى 2023/2024، تنطلق السبت المقبل الموافق 18 مايو 2024، وتستغرق 6 أيام، لتستمر حتى الخميس الموافق 23 مايو 2024.