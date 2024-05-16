البنك الأهلي يقسو على المصرى بخماسية مقابل هدفين فى الدورى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 09:32 مساءً - حقق البنك الأهلي فوزاً عريضاً على النادي المصري بخمسة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد البنك الأهلي إلى النقطة 22 في المركز الـ 14، بينما يتجمد رصيد المصري عند النقطة 37 في المركز الثاني.

سجل عاصم صلاح لاعب البنك الأهلي في الدقيقة 43 الهدف الأول لفريقه، قبل أن يضيف أسامة فيصل الهدف الثاني في الدقيقة 49 للبنك الأهلي، وفي الشوط الثاني سجل عبد الرحيم دغموم لاعب المصري هدف تقليص الفارق لفريقه في الدقيقة 59، وأضاف ياو أنور لاعب البنك الأهلي الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 62، قبل أن يعود عاصم صلاح ويسجل الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 75، قبل أن يضيف ياو أنور الهدف الخامس للبنك الأهلي في الدقيقة 80، بينما سجل ميدو جابر الهدف الثاني للمصري في الدقيقة 93 من ركلة جزاء.

وضمت التشكيلة الأساسية للنادي المصري كل من: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، عمرو موسى، حسين السيد ، عمرو سعداوي لخط الظهر ، محمود حمادة، إيزى إيميكا كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، سمير فكري، غيلاس جناوي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

بينما ضمت التشكيلة الأساسية للبنك الأهلي كل من: حسن شاهين لحراسة المرمى، محمد بسيوني، أمير مدحت، محمود الجزار، عاصم صلاح لخط الظهر ، سيرجي أكا، أحمد النادري كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ياو أنور، كريم بامبو، عبد العزيز سيد كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أسامة فيصل.

الشوط الأول:

جاءت أحداث الشوط الأول هادئة بمحاولات قليلة على مرمى الفريقين دون خطورة حقيقية، وشهدت الدقيقة 30 أولى المحاولات الحقيقة لفريق البنك الأهلي بعدم سدد محمود الجزار كرة قريبة من مرمى محمود جاد حارس المصري، قبل أن تصطدم بأقدام لاعبي الفريق البورسعيدي وتحول مسارها خارج الملعب.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في الدقيقة 35 من عمر المباراة، لأحمد النادري لاعب البنك الأهلي بعد تدخل عنيف على سمير فكري لاعب المصري في إحدى الكرات المشتركة.

في الدقيقة 43 نجح عاصم صلاح لاعب البنك الأهلي في إحراز هدف التقدم لفريقه بعد رأسية مميزة، عقب كرة عرضية داخل منطقة جزاء المصري.

واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل من ضائع، وفي الدقيقة 47 احتسب الحكم ركلة جزاء للاعي البنك الأهلي بعد تدخل من حسين السيد لاعب المصري داخل منطقة جزاء الفريق البورسعيدي.

وفي الدقيقة 49، نجح أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي في تسجيل الهدف الثاني لفريقه بعد تنفيذه لركلة الجزاء، قبل أن يطلق حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول في الدقيقة 50 معلناً تقدم البنك الأهلي بهدفين نظيف على المصري.

الشوط الثاني:

دفع علي ماهر المدير الفني للنادي المصري مع بداية الشوط الثاني بعبد الرحيم دغموم بدلا من إيزي إيميكا لزيادة الفاعلية الهجومية.

في الدقيقة 59 سجل الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب المصري، الهدف الأول لفريقه بعد تسديدة قوية سكنت شباك البنك الأهلي.

ونجح ياو أنور لاعب البنك الأهلي في إضافة الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 62، بعدما استغل هجمة مرتدة ليسدد الكرة التي سكنت شباك محمود جاد حارس المصري.

ودفع طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي، في الدقيقة 65 بتغيرين دفعة واحدة بنزول، محمد جريندو ومحمد عبد الغني، على حساب عبد العزيز السيد وكريم بامبو.

واحتسب حكم اللقاء في الدقيقة 72، ركلة جزاء لصالح محمد جريندو لاعب البنك الأهلي، بعد سقوطه داخل منطقة جزاء المصري عقب تعرضه للإعاقة من محمود جاد حارس المصري، كما قام الحكم بإشهار الكارت الأصفر لحارس المصري.

وفي الدقيقة 75 نجح عاصم صلاح لاعب البنك الأهلي في إضافة الهدف الرابع لفريقه بعد تنفيذه لركلة الجزاء. وفي الدقيقة 80، أضاف ياو أنور لاعب البنك الأهلي، الهدف الخامس لفريقه والثاني له خلال المباراة.

وفي الدقيقة 92، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح النادي المصري، قبل أن يحتسب 5 دقائق وقت بدل من ضائع، وفي الدقيقة 93 نجح ميدو جابر في تسجيل الهدف الثاني للمصري، بعد تسديد ركلة الجزاء.

وفي الدقيقة 98 أطلق حكم اللقاء صافرة نهاية المباراة معلناً فوز البنك الأهلي على المصري بخمسة أهداف مقابل هدفين.