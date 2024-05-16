الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى القمة العربية بالبحرين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 09:32 مساءً - عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي انعقدت بالبحرين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسرياً.. أو من خلال خلق الظروف التي تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة.. بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها.

كما أكد الرئيس السيسى -خلال كلمته بالقمة العربية- "أنه واهمٌ من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن، ومخطئ من يظن أن سياسة حافة الهاوية يمكن أن تُجدي نفعاً أو تحقق مكاسباً".

وقال الرئيس إنّ مصير المنطقة ومقدرات شعوبها أهم وأكبر من أن يُمسِك بها دعاة الحروب والمعارك الصِفرية.