نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة غدًا الجمعة 17 مايو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية توقعات حالة الطقس ليوم الجمعة الموافق 17 مايو 2024.

من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل ليلًا على أغلب المناطق.

تفاصيل حالة الطقس

تشير التوقعات إلى وجود اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.

توصيات الأرصاد الجوية

نوهت هيئة الأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية عبر «فيسبوك» بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث أن ذلك يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

توقعات درجات الحرارة ليوم الجمعة 17 مايو 2024

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

- درجة الحرارة العظمى: 35

- درجة الحرارة الصغرى: 21

السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء:

- درجة الحرارة العظمى: 29

- درجة الحرارة الصغرى: 19

السواحل الشمالية الغربية:

- درجة الحرارة العظمى: 34

- درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:

- درجة الحرارة العظمى: 36

- درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد:

- درجة الحرارة العظمى: 41

- درجة الحرارة الصغرى: 25

شمال الصعيد والصحراء الغربية:

- درجة الحرارة العظمى: 38

- درجة الحرارة الصغرى: 22

تأتي هذه التوقعات وسط تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب آثار الموجة الحارة التي ستؤثر على مناطق واسعة من البلاد غدًا الجمعة.