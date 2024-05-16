عاجل - أطول موجة حرارة على مصر.. وخبير: على المزارعين اتخاذ هذه الإجراءات فورًا

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أحمد جودة - القاهرة - أطول موجة حرارة على مصر.. تستعد البلاد، خلال الأسبوع القاد لموجة شديدة الحرارة، حيث أعلنت هيئة الارصدا الجوية عن أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا على معظم الأنحاء، مما يشير إلى بدء موجة حارة إلى شديدة الحرارة اعتبارًا من اليوم، حيث من المتوقع زيادة درجات الحرارة بمقدار 3 درجات لتصبح 33 درجة العظمى في الظل، بينما تبقى درجات الحرارة الصغرى عند 19 درجة.

أول موجة طويلة وشديدة الحرارة

أعلن الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه ابتداءً من الأسبوع القادم ستشهد البلاد أول موجة طويلة وشديدة الحرارة.

دكتور محمد علي فهيم

ماذا يتوجَّب على المزارعين؟

وطالب الدكتور فهيم المزارعين بالاستعداد لفترة تتطلب استخدام أقصى إمكانيات المياه، وضبط شبكة الري، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الثمار والأشجار والخضر.

طقس السبت والأحد المتوقع

وبالنسبة لذروة الموجة الحارة، من المتوقع أن تحدث يومي السبت والأحد المقبلين 18 و19 مايو، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 36 درجة العظمى، وأن تكون درجة الحرارة الصغرى يوم السبت 25 درجة ويوم الأحد 23 درجة.

وقد نصحت الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس القطنية وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وزيادة شرب المياه الباردة على مدار اليوم، وارتداء أغطية الرأس للوقاية من حرارة الطقس، وتأجيل المشاوير غير الضرورية إلى بعد ساعات الذروة، التي تتراوح ما بين الساعة 1 وحتى 4 عصرًا.