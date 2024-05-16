خالد أبو بكر: كلمة الرئيس بقمة المنامة أقوى خطابات رئاسى حتى اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 11:26 مساءً - أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بالكلمة القوية والواضحة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أمام القمة العربية في المنامة، مشددًا على أن هذه الكلمة أهم كلمة واضحة ومباشر للرئيس منذ توليه الحكم حتى اليوم.

واضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم حملت رسائل هامة وكبيرة، وهي أقوي كلمة صدرت عنه في أي محفل دولي من شكلًا ومضمونًا، وكانت الصياغة بسيطة ومباشرة.

وتابع: "حسنًا فعلت الرئاسة المصرية من خلال هذه الرسائل المباشرة الواضحة والقصيرة"، وأشار إلى أن كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تضمنت عبارات قوية للعالم والمنطقة، وضد إسرائيل ونتنياهو نفسه، مشددًا أنه أقوى الخطابات الرئاسية منذ 2014 حتى اليوم".