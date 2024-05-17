عاجل - تحذير قوي من الأرصاد بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن محافظات مصر

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أحمد جودة - القاهرة - تحذير قوي من الأرصاد بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن محافظات مصر.. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاعا فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية واستمرار الموجه الحارة، ويسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع اليوم نشاط رياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في مدن محافظات مصر

تحذير قوي من الأرصاد بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن محافظات مصر.. وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن حالة الطقس اليوم في مدن محافظات مصر، ودرجات الحرارة اليوم العظمى والصغرى في مدن محافظات مصر، وجاءت كما يلي:

درجات الحرارة اليوم

تحذير قوي من الأرصاد بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن محافظات مصر.. وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 18، ومطروح العظمى 34 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 22، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25.

درجات الحرارة اليوم الجمعة في مدن ومحافظات مصر

اسم المحافظة درجات الحرارة العظمى درجات الحرارة الصغرى القاهرة 35 درجة 21 درجة 6 أكتوبر 35 درجة 19 درجة بنهــــا 35 درجة 20 درجة دمنهور 33 درجة 19 درجة وادي النطرون 34 درجة 18 درجة كفر الشيخ 35 درجة 20 درجة المنصورة 34 درجة 19 درجة الزقازيق 36 درجة 20 درجة شبين الكوم 35 درجة 19 درجة طنطا 34 درجة 19 درجة دمياط 29 درجة 19 درجة بورسعيد 28 درجة 18 درجة الإسماعيلية 36 درجة 20 درجة السويس 35 درجة 20 درجة العريش 29 درجة 18 درجة رفح 28 درجة 18 درجة رأس سدر 34 درجة 20 درجة نخل 32 درجة 14 درجة كاترين 29 درجة 12 درجة الطور 33 درجة 23 درجة طابا 33 درجة 22 درجة شرم الشيخ 36 درجة 25 درجة الإسكندرية 33 درجة 18 درجة العلمين 33 درجة 19 درجة مطروح 34 درجة 20 درجة السلوم 36 درجة 19 درجة سيوة 40 درجة 21 درجة رأس غارب 34 درجة 23 درجة الغردقة 35 درجة 24 درجة سفاجا 36 درجة 23 درجة مرسى علم 36 درجة 24 درجة شلاتين 37 درجة 24 درجة

حلايب 35 درجة 25 درجة أبو رماد 35 درجة 25 درجة رأس حدربة 30 درجة 24 درجة الفيوم 36 درجة 21 درجة بني سويف 36 درجة 21 درجة المنيا 37 درجة 23 درجة أسيوط 38 درجة 22 درجة سوهاج 39 درجة 22 درجة قنا 40 درجة 23 درجة الأقصر 42 درجة 24 درجة أسوان 41 درجة 25 درجة الوادى الجديد 40 درجة 24 درجة أبو سمبل 42 درجة 23 درجة

تحذير قوي من الأرصاد بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن محافظات مصر.. كما تتوقع الأرصاد الجوية، اليوم أن يسود اضطراب بالملاحة البحرية على خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر، وسرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر.