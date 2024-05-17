عاجل - "احذروا".. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في مصر

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أحمد جودة - القاهرة - "احذروا".. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في مصر.. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، مع استمرار الموجة الحارة. يسود طقس حار نهارًا على أغلب المناطق، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون معتدلًا ليلًا على معظم الأنحاء. ومن المتوقع أيضًا نشاط الرياح على كافة المناطق، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في المناطق المكشوفة بجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

"احذروا".. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في مصر.. وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن حالة الطقس اليوم، ودرجات الحرارة اليوم العظمى والصغرى في مصر، وجاءت كما يلي:

درجات الحرارة اليوم

"احذروا".. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في مصر.. وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 18، ومطروح العظمى 34 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 22، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25.

درجات الحرارة اليوم الجمعة في مدن ومحافظات مصر

اسم المحافظة درجات الحرارة العظمى درجات الحرارة الصغرى القاهرة 35 درجة 21 درجة 6 أكتوبر 35 درجة 19 درجة بنهــــا 35 درجة 20 درجة دمنهور 33 درجة 19 درجة وادي النطرون 34 درجة 18 درجة كفر الشيخ 35 درجة 20 درجة المنصورة 34 درجة 19 درجة الزقازيق 36 درجة 20 درجة شبين الكوم 35 درجة 19 درجة طنطا 34 درجة 19 درجة دمياط 29 درجة 19 درجة بورسعيد 28 درجة 18 درجة الإسماعيلية 36 درجة 20 درجة السويس 35 درجة 20 درجة العريش 29 درجة 18 درجة رفح 28 درجة 18 درجة رأس سدر 34 درجة 20 درجة نخل 32 درجة 14 درجة كاترين 29 درجة 12 درجة الطور 33 درجة 23 درجة طابا 33 درجة 22 درجة شرم الشيخ 36 درجة 25 درجة الإسكندرية 33 درجة 18 درجة العلمين 33 درجة 19 درجة مطروح 34 درجة 20 درجة السلوم 36 درجة 19 درجة سيوة 40 درجة 21 درجة رأس غارب 34 درجة 23 درجة الغردقة 35 درجة 24 درجة سفاجا 36 درجة 23 درجة مرسى علم 36 درجة 24 درجة شلاتين 37 درجة 24 درجة

حلايب 35 درجة 25 درجة أبو رماد 35 درجة 25 درجة رأس حدربة 30 درجة 24 درجة الفيوم 36 درجة 21 درجة بني سويف 36 درجة 21 درجة المنيا 37 درجة 23 درجة أسيوط 38 درجة 22 درجة سوهاج 39 درجة 22 درجة قنا 40 درجة 23 درجة الأقصر 42 درجة 24 درجة أسوان 41 درجة 25 درجة الوادى الجديد 40 درجة 24 درجة أبو سمبل 42 درجة 23 درجة

"احذروا".. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في مصر.. كما تتوقع الأرصاد الجوية، اليوم أن يسود اضطراب بالملاحة البحرية على خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر، وسرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر.