نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى ثابت: كلمة السيسي أمام القمة العربية بالبحرين فضحت أهداف الكيان الصهيوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة دوت الخليج، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية الـ 33 حيث إنها كانت واضحة ومتزنة جدا ومعبرة وقوية وتؤكد النقد اللاذع للمجتمع الدولي بسبب صمته المريب تجاه ما يحدث من مذابح في غزة.

وأضاف الدكتور مصطفي ثابت، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية الـ 33 اليوم في المنامة هى الأفضل له على الإطلاق، واصفا كلمة الرئيس السيسي بـ التاريخية.

تابع رئيس تحرير موقع جريدة دوت الخليج، كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية فضحت أهداف الكيان الصهيوني وأوضحت معالم القضية الفلسطينية وتوزن بالذهب، موضحا أن الموقف الغربي تجاه أوكرانيا مختلف تماما عن موقفهم تجاه القضية الفلسطينية، ودليلا على ازدواجية المعايير.