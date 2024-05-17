طقس اليوم: موجة حارة.. وعظمى القاهرة 35 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 مايو 2024 08:38 صباحاً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاعا فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية واستمرار الموجه الحارة، ويسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم نشاط رياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

ومتوقع اليوم اضطراب بالملاحة البحرية على خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر، وسرعة الرياح من 40 : 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 18، ومطروح العظمى 34 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 22، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25.