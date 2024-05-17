انت الأن تتابع خبر بالأسماء .. قطع الكهرباء عن هذه المناطق في محافظة القليوبية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من المناطق الواقعة في نطاق محافظة القليوبية اليوم اليوم الجمعة 17 مايو 2024، قطع الكهرباء، بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة المياه والصرف الصحي، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين
- وأعلنت شركة الكهرباء بمحافظة القليوبية التفاصيل الكاملة حول قطع الكهرباء في بيانه الذي نشره على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
أماكن قطع الكهرباء
- وكشفت شركة الكهرباء بمحافظة القليوبية أنه سيتم قطع الكهرباء بسبب أعمال صيانة لعدد من المحولات والمغذيات الكهربائية بالمناطق المستهدفة، لمدة 3 ساعات بداية من الساعة السابعة صباحا وحتى العاشرة صباحا، مشيرة إلي أن الأماكن التي سوف تتأثر بذلك هي منشيه الحرس الوطنى بأكملها -وعمارات منشيه النور بأكملها- عزبة المتينى- مساكن الرمله- عزبه الزراعه بأكملها- مساكن السلام- كفرمناقر- الشديه حتى مسجد عفيفى عبدالكريم إتجاه شارع عبدالحافظ- الطريق القبلى- مساكن طابا- برج العطار- سريع سندنهور- طريق الزقازيق- المنشيه خلف السكه الحديد باكملها- عزبه مطاوع بجوار مباحث الكهرباء- منطقه الكوبري حتى مدرسه سعد زغلول
- وتهيب شركة الكهرباء بمحافظة القليوبية بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير إحتياجاتهم خلال تلك الفترة المذكورة، يمكن الاتصال من خلال الخط الساخن لأعطال الكهرباء بمحافظة القليوبية على الرقم الموحد 121، لتقديم أي شكاوى، مشيرة إلى أن الخدمة مستمرة على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع