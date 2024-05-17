انت الأن تتابع خبر بالأسماء .. قطع الكهرباء عن هذه المناطق في محافظة القليوبية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من المناطق الواقعة في نطاق محافظة القليوبية اليوم اليوم الجمعة 17 مايو 2024، قطع الكهرباء، بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة المياه والصرف الصحي، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين

وأعلنت شركة الكهرباء بمحافظة القليوبية التفاصيل الكاملة حول قطع الكهرباء في بيانه الذي نشره على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

أماكن قطع الكهرباء