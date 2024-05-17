الأونروا: أكثر من 630 ألف فلسطيني أجبروا على الفرار من رفح جنوبي قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 مايو 2024 11:26 صباحاً - أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن أكثر من 630 ألف فلسطيني أُجبروا على الفرار من رفح جنوبي قطاع غزة، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على المدينة في 7 مايو الجاري، وسط استمرار القصف.

من ناحية أخرى، قالت وكالة الأنباء الألمانية إن وزراء خارجية 13 دولة -من بينهم مجموعة السبع باستثناء الولايات المتحدة- طالبوا في خطاب موجه لنظيرهم الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتوفير المزيد من المساعدات للشعب الفلسطيني، محذرين إسرائيل من الهجوم على رفح.

كما طالبوا الحكومة الإسرائيلية بالتخفيف من الأزمة الإنسانية المدمرة والمتفاقمة في غزة، ودعوا إلى فتح كل المعابر الحدودية أمام المساعدات بما في ذلك معبر رفح.

وذكرت أن الخطاب وقعه أيضا وزراء خارجية أستراليا والدانمارك وفنلندا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والسويد.