كولر يرفض مقولة إن حظوظ الأهلي أفضل من الترجي فى الفوز بلقب أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 مايو 2024 05:31 مساءً - رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، النغمة التي يُرددها البعض بأن حظوظ الأهلي للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا أكبر وأفضل من الترجي، موضحاً أن كفة الفريقين مُتساوية فى حسم اللقب القاري المهم.

ويلتقي الأهلي مع الترجي فى العاشرة مساء غد، السبت، بتوقيت القاهرة، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما يُقام لقاء العودة بالقاهرة يوم 25 مايو الجاري.

وكشف كولر عن قوة الترجي واصفاً إياه بالفريق القوي، رافضاً أيضاً الحديث عن تراجع الفريق التونسي محلياً خلال الفترة الأخيرة قائلاً، "مباريات الدوري تختلف تماماً عن النهائيات القارية، ليس معنى اهتزاز مستوى الترجي فى عدة مباريات محلية أنه سيكون خصماً سهلاً في نهائي أفريقيا".

وأضاف كولر، فى المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة المرتقبة، "الأهلي والترجي مُرشحان لحصد اللقب، لا فرق بين فريق وآخر إلا بالاجتهاد والتركيز فى الملعب، الخبرات مطلوبة في هذه المواجهات الكُبرى لكن الأهم هو العطاء داخل الملعب فى مباراتي الذهاب والعودة".

وتابع كولر، "الموسم الماضي سافرنا إلى تونس كان الأمر مختلفاً تماماً، فالنهائي مختلف عن المباريات الإقصائية، ولم تكن المباراة بحضور الجمهور، وفزنا بثلاثة أهداف دون رد، وهذا فارق عن الموسم الحالي".

وأكد المدرب السويسري أن الترجي تحسن كثيراً هذا الموسم عن الموسم السابق وأصبح شرسا وقويا للغاية، قائلا، "شاهدت خمس مباريات للترجي وهو فريق جيد جدا واستحق الوصول للنهائي، المباريات النهائية هي مباريات أقوى من المباريات الإقصائية وطالما وصلت لتلك المرحلة فأنت بين أقوى الفرق في القارة والمباراة ستكون مختلفة وتحتاج لتركيز كبير لنا".

وبسؤاله هل الأهلي مرشح أكبر للفوز بعد بلوغ النهائي 5 مرات تواليا وتكرار الفوز على الترجي مؤخرا قال كولر، "أختلف مع من يقول ذلك.. لا أرى الأمور بتلك الطريقة لدينا نفس الحظوظ بالطبع الخبرات تضيف ربما بعض الأفضلية في الملعب لكن الكرة لا تعترف بالتاريخ أو الخبرات بل بالأداء في الملعب والمباراة ستكون صعبة جدا والمستوى سيكون متقاربا".

وتضم بعثة الأهلي في تونس 23 لاعباً ، هم :محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - محمد هاني - أكرم توفيق - كريم فؤاد - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - على معلول - كريم الدبيس - مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - كريم وليد - أليو ديانج - رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - وسام أبوعلي وأنتوني موديست.

فيما شهدت القائمة غياب كلاً ، من عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وحمزة علاء للإصابة وطاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح لأسباب فنية.