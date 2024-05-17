نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تستقبل محافظ سيناء ويستعرضان الموقف التنفيذي للقرية التراثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والوفد المرافق له.

وذلك بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث عدد من الموضوعات المهمة المشتركة، ومنها تشغيل وإدارة القرية التراثية بمدينة شرم الشيخ والتسويق لها سياحيا والتسويق للمنتجات المصرية بالتنسيق مع شركات السياحة.

وتناول اللقاء الاتفاق على دراسة شراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وأحد المستثمرين بجنوب سيناء لإنشاء وتشغيل حضانة صديقة للبيئة بالحديقة المركزية بشرم الشيخ، بالإضافة إلى دعم استكمال إنشاء دار المسنين بطور سيناء بعد موافاة الوزارة بمقايسة تقديرية وحصر احتياجات تلك التجهيزات، وإنشاء مقر لبنك ناصر الاجتماعي بمدينة شرم الشيخ.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك شراكات عديدة بين الوزارة ومحافظة جنوب سيناء، حيث لم يقتصر التعاون والشراكة على مجالات الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم النقدي والجمعيات الأهلية فحسب، وإنما توسعت الشراكة في مشروعات التمكين الاقتصادي والتراث الحرفي ليس فقط في القرية التراثية، وإنما في وسط مدينة شرم الشيخ.

وأوضحت القباج أن الوزارة تعمل في الفترة الحالية على استثمار الموارد المتاحة لدعم توجهات التمكين الاقتصادي التي تنتهجها الوزارة، خاصة أن التمكين الاقتصادي يحتل أهمية كبيرة في خطة عمل الوزارة، كما هناك منتجات مصرفية متعددة لبنك ناصر الاجتماعي سواء للشباب أو لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الاهتمام بالتراث الحرفي والإنتاج الحيواني، فضلا عن تركيز الوزارة على المشروعات صديقة البيئة.

ومن جانبه قدم محافظ جنوب سيناء الشكر العميق لوزيرة التضامن الاجتماعي على التعاون الوثيق والمستمر بين الوزارة والمحافظة، فضلا عن دعم المحافظة في عدد من المجالات منها توفير جهاز تعويضي للسيدة صاحبه واقعة سمكة القرش بتكلفة 163 ألف جنيه، وكذا توفير عدد اثنين سيارة مياه صالحة للشرب بتكلفة 12 مليون جنيه، وتوفير مبلغ مليون جنيه لدعم مؤسسة التكافل الاجتماعي وتقديم مساعدات للحالات الأكثر احتياجا، وكذلك دعمها الحضانة بالحديقة المركزية بمبلغ 16 مليون جنيه ومساعدة الصيادين بعدد ( 267 أسرة صياد) بمبلغ 470،000 جنيه، خلال أشهر الزريعة.

وأضاف فودة أن الوزارة قامت بسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين ويبلغ عددهم 1975 طالبا بمبلغ 562،000 جنيه، ودعم مديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء بمبلغ 500 ألف جنيه لاستخراج وتوثيق عقود الزواج، والانتهاء من حفر عدد 2 بئر بتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه،والانتهاء من رفع كفاءة عدد 13 حضانة وباقي سبع حضانات تحت التطوير وكذا رفع مكافأة الرائدات الاجتماعيات من 900 جنيه إلى 1500 جنيه لعدد 80 رائدة بجنوب سيناء.

ووافقت وزيرة التضامن الاجتماعي على دراسة طلب محافظ جنوب سيناء بدعم المحافظة ببناء وتجهيز عدد 8 حضانات بعد تخصيص أرض بذلك للوزارة، واستكمال وتطوير عدد 7 حضانات حكومية بمدن رأس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس وكاترين، وكذلك تمويل حفر عدد 5 آبار لمياه الشرب لخدمة المواطنين من ابناء المحافظة بالمناطق المحرومة من مياه الشرب الصالحة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الموارد المائية والرى.

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