أحمد جودة - القاهرة - عاجل: المتاحف المصرية تفتح أبوابها مجانًا في يومها العالمي ..9 متاحف تفتح أبوابها بالمجان (صور)

المتاحف المصرية تفتح أبوابها مجانًا في يومها العالمي.. بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، الذي يصادف 18 مايو من كل عام، تفتح المتاحف المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار بالقاهرة أبوابها مجانًا أمام الزائرين المصريين غدًا السبت.

وتتيح هذه المبادرة الرائعة فرصة فريدة للجمهور المصري للاطلاع على كنوز الحضارة المصرية العريقة، دون أي تكلفة، وذلك تقديرًا من وزارة السياحة والآثار لاهتمام المواطنين بالتاريخ والتراث.

متاحف تفتح أبوابها بالمجان غدا

وفيما يلي بعض المتاحف التي يمكن زيارتها بالمجان غدًا:

المتحف المصري بالتحرير:يعدّ من أكبر المتاحف الأثرية في العالم، ويضمّ أكبر مجموعة من آثار مصر القديمة، حيث يحتوي على أكثر من 136 ألف أثر فرعوني، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الآثار الموجودة في مخازنه.

متحف الفن الإسلامي:يضمّ ما يزيد على 100 ألف قطعة أثرية وتحفة فنية من المقتنيات النادرة، التي تشكل جزءًا من التراث الفني والتاريخي للحضارة الإسلامية على مدى 12 قرنًا.

المتحف القبطي:تمّ إنشاؤه عام 1910م، ويضمّ نحو 16 ألف مقتنى من الآثار القبطية، التي تُعدّ شهادة حية على عظمة الحضارة القبطية في مصر.

متحف قصر المنيل:يتميز بتصميمه المعماري الرائع، ويضمّ مجموعة من التحف الفنية والقطع الأثرية من مختلف الحضارات.

متحف جاير أندرسون:يتكون من 29 قاعة تتميز بأسقفها الخشبية المزينة بالزخارف النباتية والهندسية، ويضمّ مجموعة من القطع الأثرية النادرة من مختلف أنحاء العالم.

متحف المركبات الملكية:يضمّ مجموعة من العربات والسيارات التي استخدمها أفراد العائلة المالكة المصرية على مرّ العصور.

متحف مطار القاهرة الدولي مبنى الركاب 2:يضمّ نحو 304 قطعة أثرية فريدة تبرز السمات الفنية والتاريخية لكل حقب مصر التاريخية.