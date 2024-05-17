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الأوقاف تعلن انعقاد المؤتمر الأول لأهل القرآن الثلاثاء المقبل بمسجد النور بالعباسية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الاوقاف المصرية  بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم  عند عقد المؤتمر الأول لأهل القرآن يوم الثلاثاء القادم 21 مايو 2024م الساعة العاشرة صباحًا بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة.

 

وذلك بحضور القراء الذين تم اعتمادهم مؤخرًا بالإذاعة والتلفزيون، ومن سبق إيفادهم من الأئمة والقراء آخر خمس سنوات وأئمة دفعة الإمام الراحل الشيخ/ محمد متولي الشعراوي.


ويتناول المؤتمر عددًا من القضايا الخاصة بخدمة القرآن الكريم في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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