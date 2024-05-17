نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن انعقاد المؤتمر الأول لأهل القرآن الثلاثاء المقبل بمسجد النور بالعباسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الاوقاف المصرية بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم عند عقد المؤتمر الأول لأهل القرآن يوم الثلاثاء القادم 21 مايو 2024م الساعة العاشرة صباحًا بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة.

وذلك بحضور القراء الذين تم اعتمادهم مؤخرًا بالإذاعة والتلفزيون، ومن سبق إيفادهم من الأئمة والقراء آخر خمس سنوات وأئمة دفعة الإمام الراحل الشيخ/ محمد متولي الشعراوي.



ويتناول المؤتمر عددًا من القضايا الخاصة بخدمة القرآن الكريم في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم.