نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يهنئ القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتلفزيون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ وزير الأوقاف أ.د محمد مختار جمعة اليوم الجمعة الموافق 17 من مايو 2024 القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتلفزيون الذين تم اعتمادهم، وذلك على النحو التالي:

أولًا: القراء الذين تم اعتمادهم إذاعات خارجية بما فيها قرآن الجمعة والفجر وهم:

1. القارئ الشيخ/ عزت السيد راشد.

2. القارئ الشيخ/ فتحي عبد المنعم عبد السميع خليف.

3. القارئ الشيخ/ السعيد فيصل طلبة.

4. القارئ الشيخ/ كارم راضي الحريري.

5. القارئ الشيخ/ نصر السعيد محمد.

6. القارئ الشيخ الدكتور/ أحمد عبد الرحمن الزارع.

7. القارئ الشيخ/ حسن محمد حسن الدشناوي.

8. القارئ الشيخ/ محمد السيد السعدني.

ثانيًا: القراء الذين تم اعتمادهم لتسجيل الأمسيات الدينية، وهم:

1. القارئ الشيخ/ يوسف قاسم حلاوة.

2. القارئ الشيخ/ محمود سالمان عبد السلام.

3. القارئ الشيخ/ عيد حسن أبو عشرة.

4. القارئ الشيخ/ جمال السيد حسين.

متمنين لهم مزيدًا من التوفيق