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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يهنئ القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتلفزيون في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - هنأ وزير الأوقاف أ.د محمد مختار جمعة اليوم الجمعة الموافق 17 من مايو 2024 القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتلفزيون الذين تم اعتمادهم، وذلك على النحو التالي:
أولًا: القراء الذين تم اعتمادهم إذاعات خارجية بما فيها قرآن الجمعة والفجر وهم:
1. القارئ الشيخ/ عزت السيد راشد.
2. القارئ الشيخ/ فتحي عبد المنعم عبد السميع خليف.
3. القارئ الشيخ/ السعيد فيصل طلبة.
4. القارئ الشيخ/ كارم راضي الحريري.
5. القارئ الشيخ/ نصر السعيد محمد.
6. القارئ الشيخ الدكتور/ أحمد عبد الرحمن الزارع.
7. القارئ الشيخ/ حسن محمد حسن الدشناوي.
8. القارئ الشيخ/ محمد السيد السعدني.
ثانيًا: القراء الذين تم اعتمادهم لتسجيل الأمسيات الدينية، وهم:
1. القارئ الشيخ/ يوسف قاسم حلاوة.
2. القارئ الشيخ/ محمود سالمان عبد السلام.
3. القارئ الشيخ/ عيد حسن أبو عشرة.
4. القارئ الشيخ/ جمال السيد حسين.
متمنين لهم مزيدًا من التوفيق