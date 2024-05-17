الأهلي والترجي ذهاب نهائي الحلم.. مدرب الفريق التونسي: جاهزون لهزيمة المصريين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 مايو 2024 06:32 مساءً - أكد ميجيل كاردوزو، المدير الفنى لفريق الترجى التونسى، جاهزية فريقه لخوض التحدى أمام الأهلى فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامته فى العاشرة مساء غد السبت.

وقال كاردوزو، فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، "اليوم نحن في النهائي، ونحن جاهزون لهذا التحدي، دوري كمدرب هو مساعدة فريقى على تحقيق حلم الفوز باللقب".

الترجي ضد الأهلي

وأضاف مدرب الترجي فى التصريحات التى نشرتها شبكة "بوابة تونس"، "أريد الفوز بهذا اللقب لأنني خسرت سابقا نهائيا أوروبيا أمام بورتو، وكان الإحساس سيئا جدا حتى إنني لم أنتظر لأخذ ميداليات الوصيف، أؤمن بالروح الرياضية لكن أؤمن أكثر بحب الفوز".

وواصل كاردوزو تصريحاته قائلا، "المهم الآن أن نستمتع بما لدينا وبهذا النهائي ولكن الأهم هو بذل كل الجهد وألا نقصر فى حق الفريق ونعمل على الانتصار وتحقيق اللقب".

وأوضح أن "النهائي يلعب على تفاصيل صغيرة، وطالبت اللاعبين بدخول هذه المباراة بالرغبة والتركيز نفسيهما اللذين خاضوا بهما مباريات مثل مباراة النجم الساحلي في دور المجموعات أو المنافسات مع أسيك أبيدجان الإيفواري أو صن نداونز الجنوب أفريقي".

الترجى ضد الاهلى

وأطاح الأهلي بمنافسه مازيمبي الكونغولي بعد التعادل ذهابا في ملعب الأخير 0-0، والفوز إيابا بالقاهرة 3-0 ، وصعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، بعد تكرار الفوز ذهابا وإيابا 1-0.

وأصبح نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 عربيا خالصا للمرة الثامنة عشر في تاريخ البطولة، والثالثة على التوالي بعدما صعد الأهلي والوداد المغربي لنهائي البطولة في آخر نسختين.

وسبق وتقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018 .

وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1 ، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.