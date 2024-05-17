حماية المستهلك يحرر محاضر لسلاسل تجارية ومخابز ومحلات خضروات ودواجن فى حملة رقابية على أسواق الجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 مايو 2024 06:32 مساءً - شن جهاز حماية المستهلك، اليوم الجمعة، حملات رقابية مُكبرة وموسعة بمناطق فيصل، الهرمن ترسا، بمحافظة الجيزة، للرقابة وإحكام السيطرة علي الأسواق، ومتابعة تخفيضات أسعارالسلع الغذائية.

بدأت الحملة بتفقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، يرافقه مأموري الضبط القضائي بالجهاز، عددا من المخابز السياحية والأفرنجية، لمُتابعة تطبيق قرار أسعار الخبز السياحي، ومواصفات وأوزان رغيف الخبز طبقاً للتوجيه الوزارى رقم 15 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، والتأكد من الإلتزام بتخفيض الأسعار حتى لا يتعرض أصحاب المخابز لعقوبات في ظل تشديد الرقابة، كما تفقد عدداً من السلاسل التجارية وأسواق الدواجن الحية والخضروات والفاكهة، ومحلات الألبان والجبن لمُتابعة سير العمل، والتأكد من الإلتزام بالأسعار المحددة للسلع الغذائية والاستراتيجية، وأيضاً التأكد من وجود انخفاضات حقيقية لهذه السلع.

أسفرت الحملة عن رصد العديد من المخالفات لسلاسل تجارية ومحلات بيع الدواجن، ومحلات الخضروات والألبان والجبن، وتنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن، البيع بأزيد من السعر الرسمي، كما قام مأموري الضبط القضائي بالجهاز بتحرير المحاضر للمخالفين تمهيداً لإحالتها وعرضها علي النيابة العامة.

وقال السجينى إن حملات الجهاز الرقابية والجولات الميدانية، هي مُتابعة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في إجتماع لجنة ضبط الأسواق، وحرص الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة، لافتاً إلي أنه تلاحظ خلال الحملة الرقابية علي المحلات و السلاسل التجارية والأسواق، إلتزام العديد من المتاجر بنسب التخفيضات للسلع الأساسية وأن هناك استجابة جيدة، وهناك أيضا عدد من المنشآت لم تلتزم بالإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر المُعلن.

وأكد السجيني علي أن المواطن شريك في الرقابة وله دور في إنضباط الأسعار، مشيراً إلي أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأي عن الرقابة الشعبية والمجتمعية، مُثمنا الدور الهام والعظيم التي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق، مشيراً إلى إستمرار الرقابة علي الأسواق حتي يشعر المواطن بوجود انخفاضات في الأسعار، بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا في السيطرة علي سعر صرف الدولار وإتاحته، والإفراجات الجمركية علي العديد من السلع الغذائية والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقاً للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.

وشدد السجيني، على البائعين، من عدم التلاعب في الأسعار والإلتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية؛ وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وفي هذا الإطار تم التشديد والتنبيه علي بعض المنشآت التجارية بضرورة أن تكون الإنخفاضات في الأسعار ملحوظة، وتتناسب مع الإجراءات التي إتخذتها الدولة المصرية من أجل إستقرار سعر صرف الدولار وإتاحته، موضحاً أن هناك تكليفات واضحة ومُحددة من رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقاً للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.

وأشار السجيني؛ إلي أن رئيس مجلس الوزراء يتابع بشكل دوري ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة، لافتاً إلي تأكيد رئيس الوزراء على المتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة، تلبية لإحتياجات المواطنين، مشيراً إلى تكليف رئيس الوزراء الصادر لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.

قام إبراهيم السجيني، رئيس