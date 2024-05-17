مجدى عاشور: الصديقية الشاذلية تعمل على تحفيظ القرآن والاهتمام بالعلوم الشرعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 مايو 2024 06:32 مساءً - تحدث الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى السابق لمفتى الديار، عن الطريقة الصديقية الشاذلية، قائلا:"هذه الطريقة ناشئة رسميا، وهى تأخذ بما يفعله الآخرون من الطرق المختلفة بأنهم على حق، وهو تحفيظ القرآن والاهتمام بالعلوم الشرعية، والذكر والمديح وإطعام الطعام".

وأضاف مجدى عاشور خلال استضافته ببرنامج "مدد" المذاع على قناة الحياة، أن الطريقة الصديقية الشاذلية تقوم بالمديح واللطائف الجميلة وبر الناس، وإطعام الطعام، فهى لخدمة الناس روحا وبدنا، وفى 2018 عندما كانت رسمية أدخلنا العلم و"المأسسة" وتعنى تربية الكوادر وإخراج أجيال جديدة.

أوضح مجدى عاشور، أن كل ذلك مع الأنشطة المختلفة هو هدف الطريقة الصديقية الشاذلية بالناحية العلمية، بحيث لا نخرج عن إطار الدين فى الأمور الثلاثة وهى العقيدة والشرعة والأخلاق، لافتا إلى أن الطريق لها ورد معين، وهى ذكر من القرآن والسنة ولا يخرج هعن هذا منها الأساس وهو قول:"لا إله إلا الله والصلاة على النبى والاستغفار".