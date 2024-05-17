خبراء: مصر تستخدم أدواتها الدبلوماسية لكبح جماح الحرب في غزة

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أحمد جودة - القاهرة - إسرائيل تشعل النار ومصر تلجأ للحلول الدبلوماسية الخشنة

أعلنت مصر خلال الأسبوع الحالي، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن اعتزامها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. وأوضحت مصر في البيان أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة وظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، وهذا يشكل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

وطالبت مصر في بيانها إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذ التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كاف يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الإسرائيلية أي انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعبا يتمتع بالحماية وفقًا لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح أهدافها خبيثة

وقال اللواء أركان حرب "عادل العمدة"، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، إن الضربات الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية تشير إلى أن الجانب الإسرائيلي يرغب في تصفية القضية الفلسطينية وإبادة الشعب الفلسطيني، على الرغم من جهود الدولة المصرية الكبيرة لتقريب وجهات النظر وتحقيق اتفاق. ولكن، نجد أن إسرائيل تتصرف بشكل فردي، مما يضطر الطرف الآخر إلى اتخاذ إجراءات مضادة، وبالتالي يكون الشعب الفلسطيني هو الضحية في النهاية.

وأشار اللواء "عادل العمدة" إلى أن إسرائيل لديها نية منذ البداية أن تعرقل المفاوضات وتجعلها تمتد لما لا نهاية، وهو ما يسعى إليه الحكومة الإسرائيلية الحالية، وقد ظهر ذلك بتكثيف الضربات الجوية والعسكرية على رفح الفلسطينية في الأيام الماضية، بهدف تحقيق أهداف خبيثة لإبادة شعب غزة.

مصر تستخدم أدواتها الدبلوماسية لكبح جماح الحرب

في السياق ذاته أكد اللواء أركان حرب "محمد الشهاوي" مستشار كلية القادة والأركان ، أن لدور المصري لدعم القضية الفلسطينية مازال مستمر، ومصر تستخدم كافة الأدوات الديبلوماسية لكبح جماح الحرب، سواء علي صعيد العمل مع كافة الأطراف الاقليمية والدولية المعنية بذلك، أو من خلال الدور الذي تقوم به القاهرة بالوساطة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع دولة قطر، وكذلك علي صعيد منظمات العمل الدولية أيضًا.

وأضاف اللواء أركان حرب "محمد الشهاوي" أن هناك نشاطا مصريا داخل المظمة الأممية ومنها هيئة الأمم المتحدة كذلك مجلس الأمن، ومصر تتحرك وتعمل وتستخدم كافة أوراق الضغط لديها، ولن تتنازل عن دعم القضية الفلسطينية وفق ثوابت محددة وضعتها القيادة السياسية المصرية منذ بداية الأزمة وهي رفض التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية وستظل مصر صاحبة الدور الأهم والمحوري في دعم القضية الفلسطينية مشيرًًا إلي أن الجانب الإسرائيلي عليه أن يدرك أن المفاوضات هي الطريق الأقصر لحقن الدماء الوصول لحل عادل وأمن للمنطقة العربية والشرق الأوسط.

استمرار نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة فى التصعيد بمثابة انتحار سياسي

وعلق "جمال رائف" الباحث فى الشأن السياسي علي اعتزام مصر التدخل لدعم الدعوة التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا أما محكمة العدل الدولية قائلًا، " القاهرة تستخدم أدوات الدبلوماسية الخشنة فى التعامل مع الموقف الراهن في قطاع غزة وخاصةً في مدينة رفح الفلسطينية، هكذا يمكن أن نُوصف تحركات مصر الديبلوماسية وذلك على صعيد التحذيرات التي أطلقتها القاهرة من خطورة الأوضاع في مدينة رفح، أو من خلال دعوة مصر للإنضمام للدعوة التى تقدمت بها دولة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية من أجل إدانة الجانب الإسرائيلي بجريمة الإبادة الجماعية ".

وقال "جمال رائف"، الحديث الآن عن مسار عمل إضافي تقوم به القاهرة، فهناك مسارات عمل اتخذتها مصر على عدة أصعدة سياسية ودبلوماسية وإنسانية، والأن تحتم علي القيادة السياسية القيام بمسار القضائي، ومصر لديها من الخبرات القانونية في ذلك المجال مما يتيح لها أن تكون عنصر فاعل يدعم القضية الفلسطينية، ويمكن هذه الدعوة من الوصول لأهدافها.

وأشار الباحث فى الشأن السياسى أن التصعيد الإسرائيلي الأخير في مدينة رفح الفلسطينية يهدد بكارثة إنسانية وأيضاَ يهدد بفوضى إقليمية واتساع دائرة الصراع ودخول المنطقة في دوامة من الفوضى، خصوصا ً ونحن نتحدث عن تحذيرات من الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وتغير لهجة الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية منذ بداية الحرب، وهذا إدراك من الجانب الغربي بخطورة هذا التصعيد وخطورة الأوضاع داخل مدينة رفح الفلسطينية سواء على الصعيد الإنساني أو الميداني وبالتالي أنا اعتقد أن استمرار نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة نحو هذا التصعيد هو بمثابة انتحار سياسي لحكومته ومحاولة لكسب الوقت، كطوق نجاة، وكل الشواهد تقول أن تلك لمعركة هي الأخيرة لنتنياهو نفسه، واستمرار تأزم الأوضاع الإنسانية يعني القضاء على مستقبله السياسي.

وأضاف "رائف"، أن استمرار التصعيد الذى تقوم به حكومة نتنياهو سينعكس على المجتمع الإسرائيلي نفسه، وهو ما ظهر خلال الفترة الماضية القريبة من مظاهرات مناهضة للحرب والسياسية التي اتبعها رئيس الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب، فالشعب الإسرائيلي الآن بات منقسما علي نفسه وهذا أمر خطير للغاية، بل أن الجيش الاسرائيلي نفسه أصبح بداخله انقسامات وحالات انتحار عديدة سجلت فى الأشهر الأخيرة إلي جانب موجة من الاستقالات في صفوف الجيش والتي تريد أن تهرب قبل أم تغرق السفينة كما يقولون.