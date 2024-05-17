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محافظة الجيزة: رفع المخلفات وتحسين حالة النظافة بمنطقة المنشية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: رفع المخلفات وتحسين حالة النظافة بمنطقة المنشية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على فيس بوك، شكوى للمواطنين بشارع ١٨ بمنطقة المنشية من وجود مخلفات وقمامة بالجزيرة الوسطى.

وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي الهرم وهيئة النظافة بفحص الشكوي والتعامل معها للاستجابة للمواطنين.

حيث تم رفع كافة المخلفات والقمامة وتحسين حالة النظافة بالقطاع مع توجيه حملات متابعه دورية للمنطقة محل الشكوي للتأكد من حالة النظافة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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