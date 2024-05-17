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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: رفع المخلفات وتحسين حالة النظافة بمنطقة المنشية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على فيس بوك، شكوى للمواطنين بشارع ١٨ بمنطقة المنشية من وجود مخلفات وقمامة بالجزيرة الوسطى.
وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي الهرم وهيئة النظافة بفحص الشكوي والتعامل معها للاستجابة للمواطنين.
حيث تم رفع كافة المخلفات والقمامة وتحسين حالة النظافة بالقطاع مع توجيه حملات متابعه دورية للمنطقة محل الشكوي للتأكد من حالة النظافة.