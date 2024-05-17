تصل إلى 43 درجة مئوية..تعرف على توقعات الطقس ليوم السبت 18 مايو 2024

أحمد جودة - القاهرة - حرارة مرتفعة جدا ..تعرف على توقعات الطقس ليوم السبت 18 مايو 2024

توقعات الطقس ليوم السبت 18 مايو 2024..من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة غدا على أغلب الأنحاء المصرية، مع درجات حرارة عظمى تصل إلى 43 درجة مئوية في بعض المدن و على الرغم من أن درجات الحرارة ستكون مرتفعة على السواحل الشمالية، إلا أنها ستكون أقل حدةً من باقي أنحاء البلاد، مع درجات حرارة عظمى تتراوح بين 32 و33 درجة مئوية.

و ليلًا ينقلب الطقس إلى معتدل على أغلب الأنحاء، مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وقد تنخفض درجات الحرارة إلى 14 درجة مئوية في بعض المناطق الجبلية، مثل سانت كاترين.

الظواهر الجوية

نشاط رياح: من المتوقع نشاط رياح على القاهرة الكبرى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

من المتوقع نشاط رياح على القاهرة الكبرى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من جنوب سيناء وجنوب البلاد. غير ممطر: لا تتوقع الأرصاد الجوية أي هطول للأمطار غدًا.

حالة البحر

البحر المتوسط: خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية.

خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية. البحر الأحمر: معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 39 24 الإسكندرية 32 23 شرم الشيخ 39 26 الأقصر 43 27 بغداد 36 22 لندن 21 11

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