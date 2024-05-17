أحمد جودة - القاهرة - عاجل: موجة حارة تضرب مصر.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس ليوم الجمعة والأيام القادمة

موجة حارة تضرب مصر: الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس ليوم الجمعة والأيام القادمة.. تُواصل موجة حارة شديدة سيطرتها على أغلب أنحاء مصر، حيث تشهد البلاد أجواء حارة نهارًا على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى، وشديدة الحرارة على جنوب البلاد، حيث وصلت درجات الحرارة في القاهرة الكبرى إلى 32 درجة مئوية في الساعة الحالية.

تحذير من التعرض لأشعة الشمس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة، ونصحت باستخدام أغطية الرأس وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة وشرب الكثير من السوائل، وخاصة المياه، للوقاية من مخاطر التعرض لأشعة الشمس الضارة وجفاف الجسم.

نشاط رياح مثير للرمال والأتربة

تُتوقع الأرصاد نشاطًا للرياح على أغلب أنحاء البلاد، مع احتمالية إثارة الرمال والأتربة على المناطق المكشوفة في جنوب سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

استمرار الموجة الحارة خلال الأيام القادمة

تُشير التوقعات إلى استمرار موجة الحارة خلال الأيام القادمة، مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، خاصة في جنوب البلاد.

تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام القادمة

غدًا السبت 18 مايو: نشاط رياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة: القاهرة الكبرى والوجه البحري: 36 درجة مئوية. السواحل الشمالية: 35 درجة مئوية. جنوب سيناء: 33 درجة مئوية. شمال الصعيد: 39 درجة مئوية. جنوب الصعيد: 42 درجة مئوية.

الأحد 19 مايو: استمرار نشاط الرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

الاثنين 20 مايو: بداية من هذا اليوم، ينحسر نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

الثلاثاء 21 مايو: استمرار انحسار نشاط الرياح. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، لتصل إلى ذروتها خلال هذا اليوم.

الأربعاء 22 مايو: بداية من هذا اليوم، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا. استمرار انحسار نشاط الرياح.



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