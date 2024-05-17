نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. إيقاف تشغيل عدد من قطارات السكة الحديد أيام الجمعة والعطلات الرسمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إيقاف تشغيل بعض قطارات الركاب بصفة مؤقتة أيام الجمعة والعطلات الرسمية وذلك نظرا لضعف المشغولية بالقطارات من الركاب.

وقالت الهيئة، في بيان قبل قليل، إنه بناء عليه فقد قررت الهيئة ما يلي:

إيقاف قطاري 230/227 على خط طنطا/ الزقازيق.

إيقاف قطاري 828/827 على خط بنها/ ميت غمر.

إيقاف قطارات 66/67 – 58/55 – 48/297 على خط طنطا/ المنصورة.

إيقاف قطاري 861/856 على خط كفر الزيات/ منوف.

إيقاف قطارات 804/875 – 466/465 – 876/803 على خط طنطا/ كفر الشيخ.

إيقاف قطاري 605/604 على خط منوف/ بنها.

إيقاف قطارات 555/546 – 549/122 – 545/540 على خط طنطا/ منوف.

إيقاف قطارات 689/682- 679/670 على خط إيتاي البارود/ بشتيل.

إيقاف قطاري 506/499 على خط قلين/ شربين.