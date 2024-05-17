القاهرة الإخبارية: قصف متواصل من قوات الاحتلال يصل وسط مدينة رفح الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 مايو 2024 08:26 مساءً - قال همام مجاهد، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" في معبر رفح، إن هذا هو اليوم الثاني عشر على التوالي الذي تقوم وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي من عملياتها العسكرية داخل مناطق مختلفة من مدينة رفح الفلسطينية وتحديدًا في المنطقة الشرقية في مدينة رفح الفلسطينية.

وأضاف مجاهد، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اليوم قامت قوات الاحتلال بدك عدد من المراكز والمواقع التي تقول قوات الاحتلال إنها تتمركز فيها بعض الفصائل الفلسطينية والمقامة الفلسطينية في مناطق شرق رفح الفلسطينية وتحديدًا في حي البرازيل وحي الجنينة، بالإضافة إلى ما تقوم قوات الاحتلال من استهداف عدد من البنايات السكنية وعدد من المواقع من خلال الزوارق الحربية في بحر رفح الفلسطينية وبحر خان يونس.

وأكد أن هذا القصف المتواصل من الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية يصل في بعض الأحيان إلى مناطق وسط رفح الفلسطينية ، وبالتالي فإن مدينة رفح الفلسطينية بشكل كامل تبدو في حالة قلقة للغاية بالنظر إلى كمية عدد النازحين المتواجدين في هذه المنطقة على الرغم من نزوح كما تقول إسرائيل أكثر من 800 ألف فلسطيني من مدينة رفح الفلسطينية إلى الشمال قليلًا إلى بعض مناطق خان يونس.

وأوضح أنه على الرغم من أن الفصائل الفلسطينية تقول إنها تشتبك مع عدد من القوات الإسرائيلية داخل مدينة رفح الفلسطينية تحديدًا في منطقة شرق رفح الفلسطينية ، أعلنت الفصائل الفلسطينية اليوم عن أنها استهدفت لمرتين متتاليتين قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل معبر رفح من الجانب الفلسطيني بعدد من الصواريخ.