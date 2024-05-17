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بمناسبة الصيف.. تشغيل قطارات نوم ومكيفة للإسكندرية ومرسى مطروح

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة الصيف.. تشغيل قطارات نوم ومكيفة للإسكندرية ومرسى مطروح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تشغيل قطارات نوم وقطارات أولى وثانية وثالثة مكيفة ما بين القاهرة / مرسى مطروح والعكس، وبين والقاهرة / الإسكندرية والعكس وبيانهم كالتالي: 

اعتبارا من يوم 1/6/2024:

- تشغيل قطار 939/940 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسى مطروح يوميا حيث يقوم من القاهرة الساعة 5:50 صباحا ويصل مرسى مطروح الساعة 01:40 مساءً طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1933/1934 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسى مطروح يوميا حيث يقوم من القاهرة الساعة 11:15 مساءً ويصل مرسى مطروح الساعة 07:00 صباحًا طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 943/942 ثالثة مكيفة مرسى مطروح / القاهرة يوميا حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 10:00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 05:00 صباحًا طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1131 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية  يوميا حيث يقوم من القاهرة الساعة 07:00 صباحا ويصل الإسكندرية الساعة 09:55 صباحا طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1130 ثالثة مكيفة  الإسكندرية / القاهرة يوميا حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 07:30 مساءً ويصل القاهرة الساعة 10:15 مساءً طبقا للجدول المرفق.

اعتبارا من يوم 2/6/2024:

- تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة مرسى مطروح / القاهرة يوميا حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 03:10 مساءً ويصل القاهرة الساعة 10:25 مساءً طبقا للجدول المرفق.

اعتبارا من يوم 15/6/2024:

- تشغيل قطار 773/772 نوم القاهرة / مرسى مطروح يشتغل أيام (السبت / الإثنين / الأربعاء) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً ويصل مرسى مطروح الساعة 05:35 صباحا طبقا للجدول المرفق.

اعتبارا من يوم 16/6/2024:

- تشغيل قطار 775/774 نوم مرسى مطروح / القاهرة يشتغل أيام (الأحد / الثلاثاء  / الخميس) حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 10:30 مساءً ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحًا طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 773/772 مكيف (أسباني)  القاهرة / مرسى مطروح يشتغل أيام (الأحد / الثلاثاء  / الخميس) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً ويصل مرسى مطروح الساعة 05:35 صباحًا طبقا للجدول المرفق.

اعتبارا من يوم 17/6/2024:

- تشغيل قطار 775/774 مكيف (أسباني)  مرسى مطروح / القاهرة يشتغل أيام (الإثنين / الأربعاء  / الجمعة) حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 10:30 مساءً ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحًا طبقا للجدول المرفق.

ويترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات (119/ 7/ 1205/ 32) كالجداول المرفقة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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