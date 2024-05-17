عاجل: موعد نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني محافظة القاهرة 2024

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أحمد جودة - القاهرة - موعد نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني محافظة القاهرة 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة 2024.. لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في القاهرة، ولكن من المتوقع أن تكون خلال أواخر شهر مايو أو بداية شهر يونيو 2024.

طرق الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية

وتتوفر عدة طرق للاستعلام عن النتيجة فور إعلانها رسميًا:

1. موقع وزارة التربية والتعليم:

الخطوات: زيارة موقع وزارة التربية والتعليم: https://moe.gov.eg/ البحث عن رابط "نتائج الشهادة الإعدادية 2024". إدخال البيانات المطلوبة (الاسم ورقم الجلوس). الضغط على "عرض النتيجة".



2. موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة:

الخطوات: زيارة موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة: https://www.cairomoe.net/ البحث عن رابط "نتائج الشهادة الإعدادية 2024". إدخال البيانات المطلوبة (الاسم ورقم الجلوس). الضغط على "عرض النتيجة".



3. الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة على فيسبوك:

الخطوات: زيارة الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة على فيسبوك: https://www.facebook.com/CairoGovernment1/ البحث عن منشور "نتائج الشهادة الإعدادية 2024". الضغط على الرابط المرفق في المنشور. إدخال البيانات المطلوبة (الاسم ورقم الجلوس). الضغط على "عرض النتيجة".



4. من خلال المدرسة:

الخطوات: التوجه إلى مدرسة الطالب. الاستعلام عن النتيجة من إدارة المدرسة. الحصول على كشف الدرجات.



ملاحظات هامة

يجب على الطلاب التأكد من كتابة بياناتهم الشخصية بشكل صحيح عند الاستعلام عن النتيجة.

في حال واجه أي طالب صعوبة في الاستعلام عن النتيجة، يمكنه التواصل مع إدارة المدرسة أو مع الخط الساخن لوزارة التربية والتعليم.

النصائح للتعامل مع نتائج الشهادة الإعدادية

بالإضافة إلى ما سبق، إليك بعض النصائح للتعامل مع نتائج الشهادة الإعدادية:

حافظ على هدوئك مهما كانت النتيجة.

إذا كنت راضيًا عن النتيجة، فبارك لنفسك على إنجازك.

إذا لم تكن راضيًا عن النتيجة، فحاول تحليل نقاط ضعفك وتحسينها في المستقبل.

لا تقارن نفسك بالآخرين، فلكل شخص قدراته وإمكانياته.

مهما كانت النتيجة، فهي لا تحدد مستقبلك، فما زال أمامك الكثير من الفرص لتحقيق أهدافك.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024



نستعرض فيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة 2024، الترم الثاني، وأيضًا نهاية العام، ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، وتكون درجة النجاح من 140 درجة، وتُوزع الدرجات بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 – الترم الثاني

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.



توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024 في نهاية العام



يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.