المستشار عادل عزب: انتخابات مجلس الدولة بداية جديدة من عمر النادى العريق

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 مايو 2024 11:26 مساءً - ترأس المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة اجتماع الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة بالقاهرة، وعقب اكتمال نِصاب الجمعية العمومية أدلى بصوته فى انتخابات مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بالقاهرة، قبل غلق لجان الانتخاب.

وأكد المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة أن لقائه اليوم بالقضاة أعضاء الجمعية يأتى فى مرحلة فارقة من تاريخ نادى قضاة المجلس، التى اعتبرها بداية جديدة من عمر هذا النادى العريق، ليحفظ استقلاله وحياديته وتحقيق المصلحة العليا التى يسعى اليها بما يضعه مسؤلياتة تحقيقاً لقاعدة العمل لا سلطة بلا مسؤلية

وهذه المسؤلية تفرضها القيم والمبادىء التى تحكم العمل القضائى سواء بالمجلس او خارجه او بالنادى.

وفتح نادى قضاة مجلس الدولة لجان الانتخاب صباح اليوم لإجراء أول دورة انتخابية بعد إقرار لائحة النظام الأساسى لناديى قضاة مجلس الدولة بالقاهرة والإسكندرية الصادرة بقرار المستشار رئيس مجلس الدولة رقم (226) لسنة 2024 والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد (83) فى 2024/4/8، والذى تم على إثره تم تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات نادى مجلس الدولة بالقاهرة.

والتى قامت بدورها بفتح باب الترشح لانتخابات النادى خلال الفترة من الأربعاء الموافق 17- 4 - 2024 وحتى الثلاثاء الموافق 23 - 4 - 2024 بمقر النادى، وقد تم تلقى الطلبات منذ اليوم الأول وحددت اللجنة جدولا زمنيا لتلقى الطلبات والاعتراضات والتنازلات ثم أعلنت القائمة النهائية للمرشحين.

‏‎وحدد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات صباح اليوم الجمعة فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر نادى قضاة مجلس الدولة بالقاهرة.

‏‎وأكدت اللجنة المؤقتة لإدارة العملية الانتخابية، أنه وفقًا للائحة النظام الأساسى للنادى، فإن تشكيل مجلس الإدارة يكون مكونا من رئيس مجلس إدارة وعدد 12 عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية العادية من بين أعضائها بالاقتراع السرى المباشر لمدة دورة انتخابية مدتها ثلاث سنوات ميلادية.