بعد إعلان النتيجة.. التشكيل النهائى لمجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 مايو 2024 11:26 مساءً -

أعلنت اللجنة العامة المشرفة برئاسة المستشار محمد شتات، على الانتخابات بنادي قضاة مجلس الدولة، نتيجة الانتخابات وتشكيل مجلس الإدارة الجديد.

وجاء التشكيل كالأتى:

رئيس.. المستشار عبد السلام النجار

نائب.. الدكتور المستشار محمد حسن

السكرتير العام.. المستشار خالد سالم

أمين الصندوق.. المستشار أحمد الشحات

نائب رئيس ووكيل :

المستشار نادر جاويش

المستشار أحمد عثمان

مقعد مستشار ومستشار مساعد :

المستشار عبد الحميد الصادق

المستشار معتز الخولي

المستشار حمدي رضوان

مقعد درجة نائب فيما دونها :

المستشار محمود ندير

المستشار أسلام هيبة

المستشار عمرو عثمان

السابقون :

المستشار محمود العطار

وفتح نادي قضاة مجلس الدولة من الساعة التاسعة صباح اليوم لإجراء أول دورة انتخابية بعد إقرار لائحة النظام الأساسي لناديي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة والإسكندرية الصادرة بقرار المستشار رئيس مجلس الدولة رقم (226) لسنة 2024 و المنشورة بالوقائع المصرية بالعدد (83) في 2024/4/8، والذى على إثره تم تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات نادي مجلس الدولة بالقاهرة.

والتى قامت بدورها بفتح باب الترشح لانتخابات النادي خلال الفترة من الأربعاء الموافق 17- 4 - 2024 و حتى الثلاثاء الموافق 23 - 4 - 2024 بمقر النادي ، وقد تم تلقى الطلبات منذ اليوم الأول وحددت اللجنة جدولا زمنيا لتلقى الطلبات والاعتراضات والتنازلات ثم أعلنت القائمة النهائية للمرشحين.

‎وحدد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات صباح اليوم الجمعة فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر نادي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة.

‎وأكدت اللجنة المؤقتة لإدارة العملية الانتخابية، أنه وفقاً للائحة النظام الأساسى للنادى، فإن تشكيل مجلس الإدارة يكون مكونا من رئيس مجلس إدارة وعدد 12 عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية العادية من بين أعضائها بالاقتراع السري المباشر لمدة دورة انتخابية مدتها ثلاث سنوات ميلادية .