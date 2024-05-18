نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير من موجة حر شديدة في مصر: درجات حرارة تقارب 40 درجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تم تحذير الجمهور من احتمالية حدوث موجة شديدة الحرارة في مصر.

ووفقًا للمعلومات الواردة في البيان، من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال الفترة القادمة، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 37 و40 درجة مئوية.

بالإضافة إلى ذلك، ستنشط الرياح في مختلف المناطق وستكون مثيرة للرمال والأتربة في الصحراء الغربية والمناطق المكشوفة في جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وقد نصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الجميع باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، مثل شرب الكثير من السوائل وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

كما أكدت أهمية متابعة تحديثات النشرة الجوية للحصول على معلومات حول حالة الطقس خلال هذه الموجة الحارة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم:

تشهد حالة الطقس اليوم ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، وستستمر الموجة الحارة بشدتها. ستكون الأجواء حارة خلال النهار في معظم المناطق، وحارة بشكل معتدل في السواحل الشمالية، في حين ستكون لطيفة ليلًا في معظم المناطق.

تحذيرات بشأن نشاط الرياح والرمال والأتربة:

تحذر خرائط الطقس من نشاط الرياح في جميع أنحاء البلاد، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في المناطق المكشوفة في جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

تأثيرات سلبية محتملة على الملاحة البحرية:

من المتوقع حدوث اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، نظرًا لسرعة الرياح التي قد تصل إلى 40-50 كيلومتر في الساعة وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

حالة البحرين:

- البحر المتوسط: معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح شمالية غربية.

- البحر الأحمر: معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح شمالية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

الصغري | العظمي

القاهرة 22° 42°

القليوبية 23° 41°.

الجيزة 24° 42°

السلوم 19° 31°

مطروح 20° 30°

العلمين 22°. 33°

واحة سيوة. 22° 42°

الاسكندرية 21° 30°

البحيرة 22° 39°

كفرالشيخ 23° 39°

دمياط 19° 26°

بورسعيد 18° 25°

العريش 19° 27 °

رفح 18° 27°

الدقهلية 20° 39°

الغربية 22° 42°

الشرقية 23° 43°

المنوفية 22° 42°

الاسماعيلية. 20° 40°

القنطرة غرب. 21°. 39°

السويس. 19° 38°

فايد. 20°. 38°

نخل 19° 30°

سانت كاترين. 18° 29°

شرم الشيخ. 17° 32°

الطور. 16° 31°

راس سدر 17°. 29°

ابو زنيمة. 16°. 29°

ابو رديس. 17°. 29°

دهب. 18°. 32°

نويبع. 19°. 33°

زعفرانة. 18°. 31°

راس غارب. 19°. 30°

الغردقة. 18° 32°

سفاجا. 19°. 30°

مرسى علم 18° 32°

بورغالب. 20°. 30°

القصير. 19°. 30°

راس بناس. 19°. 35°

شلاتين. 19° 34°

ابورماد. 19°. 33°

حلايب. 18° 35°

راس حدربة. 19°. 37°

الواحات البحرية. 19°. 40°

الفرافرة. 18°. 42°

الدخلة. 18°. 44°

الخارجة. 19°. 43°

الفيوم. 22° 41°

بنى سويف 24° 41°

المنيا. 24° 43°

اسيوط. 25° 42°

سوهاج. 26° 44°

قنا. 27° 43°

الاقصر. 28° 44°

ادفو. 27°. 44°

أسوان. 29° 45°

الوادى الجديد. 24° 42 °