نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة أوبر.. تحديات أمنية في توظيف السائقين لدى في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد الرفاعي، أحد وكلاء شركة أوبر للنقل الذكي السابقين، عن كيفية بدء الشركة بعملية استقدام السائقين في مصر، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية» المعروض على فضائية «إم بي سي مصر» مساء الجمعة.

وأوضح أن أوبر بدأت بالتعاون مع مجموعة من المكاتب لجلب السائقين قبل صدور قانون ينظم أوضاع النقل الذكي في مصر من قبل مجلس النواب.

وأشار الرفاعي إلى أن أوبر كانت تعتمد في البداية على مكاتب تأجير السيارات والليموزين لتوظيف السائقين، ولكن بعد صدور القانون، بدأت الشركة في استقدام السائقين مباشرة عبر موقعها الإلكتروني. وأوضح أنه يمكن لأي شخص التسجيل عبر الموقع ورفع المستندات المطلوبة ليبدأ العمل فورًا دون أي مراجعة لهذه الأوراق.

وأوضح الرفاعي أن دور وكلاء الشركة كان يتمثل في استلام أوراق السائقين، مثل بطاقة الهوية، الفيش الجنائي، وتحليل المخدرات، والتأكد من تطابق شروط العمل على المتقدمين، بالإضافة إلى فحص السيارة من خلال شركات متخصصة. لكنه أشار إلى أن بعض السائقين يقدمون مستندات مزورة للعمل في الشركة، مستشهدًا بحادثة سائق زور بطاقته الشخصية وعاد للعمل في أوبر بعد رفضه سابقًا.

وأكد الرفاعي أن هناك نسبة كبيرة من الحسابات المسجلة على منصة أوبر تستخدم مستندات مزورة، مما يشكل تحديًا كبيرًا لأمان وجودة الخدمة المقدمة.