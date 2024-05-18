عاجل:- سكك حديد مصر تعلن توقف بعض القطارات

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان لها مساء الجمعة، عن إيقاف تشغيل بعض قطارات الركاب بصفة مؤقتة أيام الجمع والعطلات الرسمية، وذلك نظرًا لضعف المشغولية بالقطارات من الركاب.

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محمد يوسف

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