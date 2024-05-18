نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- سكك حديد مصر تعلن توقف بعض القطارات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان لها مساء الجمعة، عن إيقاف تشغيل بعض قطارات الركاب بصفة مؤقتة أيام الجمع والعطلات الرسمية، وذلك نظرًا لضعف المشغولية بالقطارات من الركاب.
وبناء عليه فقد قررت الهيئة الآتى:
-إيقاف قطاري 230/227على خط طنطا / الزقازيق.
-إيقاف قطاري 828/827 على خط بنها / ميت غمر.
-إيقاف قطارات 66/67 – 58/55 – 48/297على خط طنطا / المنصورة.
-إيقاف قطارى 861/856 على خط كفر الزيات / منوف.
-إيقاف قطارات 804/875 – 466/465 – 876/803 على خط طنطا / كفر الشيخ.
-إيقاف قطارى 605/604 على خط منوف / بنها.
-إيقاف قطارات 555/546 – 549/122 – 545/540 على خط طنطا/ منوف.
-إيقاف قطارات 689/682- 679/670 على خط إيتاى البارود/بشتيل.
-إيقاف قطارى 506/499 على خط قلين / شربين.