نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن إتاحة امتحانات الفصل الدراسي الثاني على منصة أبناؤنا في الخارج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة تحميل ورفع ملفات الامتحانات علي منصة أبناؤنا في الخارج، للصفوف (من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثانى الثانوى)، وفقا للجدول الرسمى المعتمد الخاص بالامتحانات، على أن يتم تحميل نسخ إلكترونية (PDF ) لملفات امتحانات الفصل الدراسي الثاني من خلال الرابط:

‏https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/View?isDor2=False&classType=Class2

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جاء ذلك فى إطار بدء عقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى (٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) لطلاب أبناؤنا فى الخارج،

كما يتم تحميل امتحانات الطلاب المتخلفين عن الفصل الدراسي الأول عبر الرابط:

‏https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/View?isDor2=True&classType=Class1

وتؤكد الوزارة على أهمية أن يقوم الطالب بالتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الامتحان والتى تتضمن (اسم الطالب - رقم الجلوس)، وبعد إنتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الامتحان، يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكترونى للملف على هيئة ملف (PDF) ثم إرسال الملف الإلكترونى عن طريق المنصة الإلكترونية لأبنائنا فى الخارج، وذلك باستخدام الحساب الخاص بولى الأمر على المنصة، من خلال الرابط التالي:

‏ https://sabroadupload.emis.gov.eg

كما تؤكد الوزارة أنه يتم عقد امتحانات أبناؤنا فى الخارج للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى (2023 - 2024)، بنفس الطريقة والإجراءات التى تم تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول بها.