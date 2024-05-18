نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة: جار التأكد من صحة صور امتحان الدراسات المتداول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر مسؤول بديوان عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إن غرفة العمليات المركزية بالمديرية، تتأكد من صحة الصور المتداولة لامتحان الدراسات الاجتماعية، عبر صفحات الغش الإلكترونية "التليجرام" والتأكد إنه نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إنه جار تتبع مصدر الصور المتداولة، مؤكدا أنه في حال التأكد من صحة الامتحان المتداول، سيتم الوصول للطالب أو المراقب المتسبب في تصويرة وتداولة وتحويله للشؤون القانونية وتطبيق قانون الغش عليه.



جدير بالذكر، تداولت صفحات الغش الإلكترونية" شاومينج" صورا من امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، الذي يؤديها طلاب الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة في ثاني أيام انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وزعم أدمن الجروب بأن تلك الصور هي نفس ذات امتحان مادة الدراسات الاجتماعية الذي يؤديه الطلاب حاليا داخل اللجان الامتحانية، متوعدا للطلاب بأنه سيتم إرسال الحل عبر جروب "التليجرام".



و انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2023/2024 أول أمس الأربعاء وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل وفقا للجدول المعلن.