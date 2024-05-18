سويلم يلتقى سفير دولة بيرو في مصر لبحث تعزيز التعاون بين البلدين...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مايو 2024 10:28 صباحاً - - الدكتور سويلم : حرص مصرى على تعزيز التعاون مع مختلف دول العالم في مجال إدارة المياه

- الإتفاق على تواصل الفنيين من الجانبين لتحديد الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وإعداد مقترح لمذكرة تفاهم بين البلدين

- لقاء ثنائى مرتقب بين الدكتور سويلم و وزيرة الإسكان البيروفية على هامش "المنتدى العالمى العاشر للمياه"

- دعوة بيرو للمشاركة فى مبادرة AWARe التى تهدف لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ بالدول النامية

إستقبل السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، السيد/ خوسيه ريبيرا سفير دولة بيرو في مصر .

و رحب الدكتور سويلم بالسيد ريبيرا معرباً عن سعادته بلقاء سيادته و رغبة مصر في تعزيز التعاون مع دولة بيرو في مجال المياه ، ومن جانبه أعرب السيد ريبيرا عن سعادته بلقاء السيد الوزير وحرص بلاده على تبادل الخبرات مع مصر في مجال الموارد المائية .

وخلال اللقاء أشار الدكتور سويلم لحرص مصر على تعزيز التعاون مع مختلف دول العالم في مجال إدارة المياه ، حيث تم الإتفاق على تواصل الفنيين من الجانبين المصرى والبيروفى لتحديد كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك تمهيداً لإعداد مقترح لمذكرة تفاهم بين البلدين في مجال المياه .

كما تم الاتفاق على عقد لقاء ثنائى بين الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم والسيدة/ بيريث دى كوييار وزيرة الإسكان والتعمير والصرف الصحى بدولة بيرو على هامش فعاليات "المنتدى العالمى العاشر للمياه" والمزمع عقده خلال الشهر الجارى في بالى بدولة إندونيسيا ، كما تم توجيه الدعوة للسيدة الوزيرة للمشاركة في الحدث الخاص بمتابعة التقدم في مبادرة AWARe والمزمع عقده ضمن فعاليات المنتدى العالمى العاشر للمياه .

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لدولة بيرو للمشاركة في المبادرة الدولية لدعم التكيف والصمود في قطاع المياه في مواجهة التغير المناخى AWARe والتي أطلقتها مصر خلال فعاليات مؤتمر COP27 لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية بالدول النامية فى قطاع المياه .